Napoli, Ancelotti non si nasconde: «Se dovessimo vincere l'Europa League, la stagione diventerebbe indimenticabile»

ZURIGO - “L’Europa League? Se dovessimo vincerla, la nostra stagione diventerebbe indimenticabile”. Carlo Ancelotti non si nasconde: il Napoli affronta la competizione con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. “Ma non sarà facile. Il percorso è lungo”. Si comincia domani alle 21 contro lo Zurigo nell’andata dei sedicesimi di finale. Il Napoli ha bisogno di ritrovare la verve offensiva. “Contro la Fiorentina ci è mancata soltanto la fase realizzativa. Stesso discorso contro Inter e Milan. Avevamo messo sotto queste squadre, ma non siamo riusciti a conquistare il risultato pieno. Gli attaccanti vivono questi momenti. Dobbiamo mettere a posto alcuni dettagli: essere precisi nella finalizzazione ma mi riferisco anche ai centrocampisti che non devono sbagliare gli appoggi. Comunque la nostra annata è molto positiva, possiamo toglierci parecchie soddisfazioni in questi tre mesi”.

L’ADDIO DI HAMSIK. E’ Carlo Ancelotti a certificare la partenza dello slovacco che andrà al Dalian. “Non lo vedo da giovedì quando ci siamo salutati. Credo che manchi ancora qualcosina, ma ormai penso che non accadranno sorprese”. L’operazione andrà soltanto ufficializzata nelle prossime ore.

LA FORMAZIONE. Carlo Ancelotti dà soltanto un indizio. “Se Ospina sta bene, gioca lui, altrimenti tocca a Meret”. Per il resto spazio a Malcuit e Ghoulam in difesa con Maksimovic e Koulibaly al centro. In mediana si va verso la conferma della coppia Allan-Fabian. Davanti spazio al tandem Milik-Insigne.

INSIGNE. Sarà lui ad indossare la fascia di capitano. “Per me è una grande soddisfazione. Tra l’altro sono napoletano e tifoso. Vogliamo fare bene contro lo Zurigo. Il nostro obiettivo è vincere qualcosa di importante. Ci andiamo vicino da anni, è arrivato il momento di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi”.

