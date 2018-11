Napoli-Chievo, le pagelle: Mertens non incide, Diawara e Ounas imprecisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Karnezis 6,5 - Evita guai peggiori, salvando sulla conclusione di Obi.Malcuit 5,5 - Va spesso via al suo avversario, ma i suoi cross non sono quasi mai pericolosi.Albiol 6 - Controlla senza troppi problemi Pellissier.Koulibaly 6 - Il Chievo passa poche volte la metà campo e si sgancia spesso in avanti, sfiorando il gol.Hysaj 6 - Generoso, Ancelotti lo toglie dal campo a un quarto d'ora dal termine per i cross di Rui.Callejon 6 - Poco chirurgico in avvio e anche nella ripresa, ma ci mette tanto impegno.Zielinski 5,5 - Stecca la grande occasione, giocando una partita non all'altezza.Diawara 5,5 - Condizionato dal giallo, gioca a ritmi blandi e col freno a mano prima di uscire.Ounas 5 - Poche volte riesce a guizzar via al suo controllore. Esce in avvio di secondo tempo.Mertens 5 - Non è la sua giornata migliore, impegna Sorrentino solo una volta in 90 minuti.Insigne 5,5 - Qualche difficoltà di troppo nel primo tempo, meglio nella ripresa quando gioca da esterno.Allan 5,5 - Il San Paolo accoglie il suo ingresso con un'ovazione, ma non riesce a cambiare il match.Milik 5 - Entra al posto di Ounas e non combina granché.Rui 5,5 - Ancelotti lo inserisce per crossare, lo fa male e rimedia anche un'ammonizione.Sorrentino 6,5 - Si esalta soprattutto nella ripresa, anche se non è costretto a miracoli.Depaoli 6 - Tiene bene prima su Ounas, poi su Insigne.Bani 6 - Non va troppo per il sottile e la difesa del Chievo regge.Rossettini 6,5 - Il migliore della retroguardia, sia di testa che negli anticipi.Barba 6 - Callejon gli sfugge una sola volta e spende un giallo intelligente.Obi 6 - Il più pericoloso dei suoi: nel primo tempo calcia male, nella ripresa impegna Karnezis.Radovanovic 6 - Non butta un pallone: sempre ordinato, anche nei momenti difficili.Hetemaj 6 - Di Carlo lo piazza sul centro-destra e dalle sue parti non si passa facilmente.Birsa 5,5 - Qualche spunto interessante, ma nel complesso fatica ad accendersi.Pellissier 6 - Ci mette tanta esperienza per aiutare il Chievo a costruire una piccola impresa.Meggiorini 6 - Ingaggia un bel duello con Koulibaly e non ne esce male, anzi.Kiyine 6,5 - Entra nel secondo tempo e ci mette presenza e dinamismo.Stepinski 6 - Pericoloso e pungente nel finale complicato.Cacciatore 6 - Di Carlo lo lancia nella mischia nel finale, passando a cinque.