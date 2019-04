Napoli, Ancelotti: «Difendiamo male, così a Londra sarà difficile»

Ancelotti boccia il Napoli del posticipo. Il pari contro il Genoa, in inferiorità numerica dal 27' del 1° tempo, lo ha deluso: «In questo momento stiamo difendendo male, questo non ci permette di tenere il controllo della partita, abbiamo lasciato troppo spazio agli attaccanti avversari. Se giochiamo così a Londra (con l'Arsenal, ndr) diventa difficile, per fortuna mancano quattro giorni e le cose si possono aggiustare. Stiamo giocando in maniera anormale rispetto al solito». Il tecnico del Napoli analizza così il pareggio del San Paolo ai microfoni di Sky. «Oggi abbiamo fatto le cose a metà e questo non va bene - aggiunge - dobbiamo sistemare le cose da un punto di vista tecnico-tattico, atleticamente stiamo bene, i giocatori sono monitorati quotidianamente e tutti i dati sono molto positivi». Insigne? «È fondamentale per il nostro progetto, oggi ha fatto 30 minuti molto buoni - aggiunge Ancelotti - È disponibile per l'Arsenal. Tutti si sbizzarriscono col mercato, soprattutto qui a Napoli. Ma il nostro obiettivo è quello di rinforzare la squadra, non vendendo i big. Tutti sono importanti, spero che giovedì facciano il loro lavoro. Allan, Zielinski e Koulibaly? Oggi hanno deluso, spero che giovedì facciano meglio».

