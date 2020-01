Napoli, la carica di Mario Rui verso la sfida con l'Inter: «Gennaio duro ma risaliamo»

Riprendere a volare o ripiombare nella crisi. E' questo il bivio che attende il Napoli lunedì sera, nella notte del San Paolo per la sfida con l'Inter capolista. La vittoria contro il Sassuolo ha interrotto un digiuno di oltre due mesi, ma ora Gattuso vuole iniziare alla grande il 2020, provando a battere i nerazzurri e rilanciano la rincorsa al quarto posto, alla Champions League, lontana ora 11 punti: per gli azzurri l'anno nuovo inizia all'ottavo posto con 24 punti, mentre la Roma è quarta a quota 35 e la Lazio è a 36. Una risalita difficile che però deve cominciare subito visto che dopo l'Inter arriva il secondo scontro diretto di fila, contro la Lazio, all'Olimpico. Un doppio confronto che dirà molto sulla stagione del Napoli, sulla possibilità che si raddrizzi o resti un fallimento. «Moralmente stiamo bene - spiega Mario Rui - abbiamo avuto una settimana per staccare ma l'importante è arrivare lunedi al 100%. Gennaio sarà un mese importante. Vogliamo fare bene e cambiare ciò che è stato fatto fino ad ora. L'obiettivo è risalire il più possibile. Non abbiamo fatto benissimo per due mesi ma non meritiamo questa classifica, dobbiamo migliorare e riportare la gioia in tutto l'ambiente». Il terzino sarà al suo posto luendì sera, mentre il Napoli cerca un'alternativa sul mercato visto che Ghopulam non sembra riuscire a tornare ai livelli precedenti all'infortunio al ginocchio.



La sfida all'Inter non sarà facile, Rui lo sa: «Mi aspettavo - dice - che fossero così forti. Sarà una partita difficilissima, ci sarà da soffrire ma noi saremo pronti. Ai tifosi prometto il nostro impegno perchè vogliamo cambiare tutto quello che è stato sbagliato. Chiedo ai tifosi di dimenticare l'ultimo periodo e remiamo tutti dalla stessa parte per una seconda parte di stagione migliore». Intanto il Napoli continua lavorare sul mercato per rafforzare la squadra: la trattativa con il Celta per Lobotka sembra sempre più vicina alla chiusura sui venti milioni di euro, anche se il Celta prova ad alzare ancora la posta. I tifosi aspettano con fiducia e sembrano pronti a dimostrarlo lunedì sera quando sono attesi circa 40.000 supporters al San Paolo. Il Napoli oggi ha anche lanciato un miniabbonamento a prezzi vantaggiosi per tutte le gare interne del girone di ritorno che darà anche diritti di prelazione sul posto per l'acquisto dell'ambito biglietto della supersfida di febbraio con il Barcellona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA