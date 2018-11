Napoli, Ancelotti da la carica: «Dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Solo così possiamo battere il Psg»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - “Dobbiamo realizzare qualcosa di straordinario. Solo così possiamo battere il Psg”. Carlo Ancelotti è consapevole che domani al San Paolo servirà un’altra impresa per fare risultato contro la corazzata di Tuchel. “Il 2-2 del Parco dei Principi ci dà grande convinzione, ma ora rappresenta il passato. Stiamo pensando soltanto a domani”. Il Napoli è padrone del suo destino: con una vittoria avrebbe quasi in tasca la qualificazione agli ottavi. “Questo è molto importante. Al momento del sorteggio - continua Ancelotti - eravamo considerati la terza ruota del carro dopo Liverpool e Psg e adesso siamo in lizza per il traguardo. Ovviamente resta molto difficile. Il Psg è una corazzata”.PIENONE AL SAN PAOLO. Per la prima volta Carlo Ancelotti ritroverà lo stadio pieno: sono attesi 53mila spettatori. “L’ambiente sarà caldissimo, ci spingerà un’intera città, ma noi dobbiamo essere determinati e coraggiosi per sfruttare al meglio l'entusiasmo del nostro pubblico. Non faremo calcoli proprio come il Psg. Le grandi squadre, del resto, pensano soltanto a vincere”.LA FORMAZIONE. Le scelte stavolta sembrano quasi obbligate: Maksimovic giocherà a destra e trasformerà il 4-4-2 in un 3-5-2 in fase di impostazione. Pronti al rientro Albiol, Callejon, Hamsik e Allan. Probabile riconferma di Fabian sulla fascia sinistra, davanti tocca al tandem Insigne-Mertens. “Il Psg – continua Ancelotti – ha utilizzato due strategie nel match di Parigi, non so quale sceglierà domani. La nostra strategia potrebbe dipendere pure da questo. Sto vivendo la vigilia nel solito modo: trasferisco tranquillità e serenità al mio gruppo che è molto forte”.LA CARICA DI CALLEJON. Lo spagnolo sarà uno dei protagonisti del match. “Il Napoli è diventato più maturo, siamo consapevoli della nostra forza. Proveremo a conquistare un risultato positivo. Mi trovo molto bene con Ancelotti e mi piace giocare in questa posizione. Sto migliorando ancora”.