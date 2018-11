Napoli, Callejon: «Squadra più matura pronta a fare grandi cose»

«Siamo consapevoli di essere più maturi, poi il mister ci ha dato più consapevolezza. Possiamo fare grandi cose, speriamo domani di poter far bene». Sono le parole di Josè Callejon alla vigilia del match di Champions al San Paolo contro il Paris Saint Germain. «Giochiamo insieme da tanto tempo, ci conosciamo sempre di più e con gli anni si prende maturità, si giocano gare importanti -prosegue l'attaccante spagnolo in conferenza stampa-. Nel corso degli anni tutti siamo diventati più forti. Se è il Napoli più forte in cui ho giocato? Per me ogni anno siamo stati forti, non so rispondere, negli ultimi anni ci sono stati tanti giocatori forti». E sulla mancanza di reti, Callejon conclude. «Sono tranquillo, aiuto la squadra ad ogni partita, faccio assist ai compagni. Il calcio è così, quando non arriva è vero che manca, poi quando arriva il primo poi arrivano tutti. Il ritorno di Thiago Silva? È sempre difficile segnare perché loro sono una grande squadra. Sono tutti forti, noi dovremo essere consapevoli dell'andata e rifare quella prova».

