Napoli, Callejon prove da leader in Trentino. Ma il contratto resta un'incognita

Ha celebrato il suo settimo anno al Napoli sfoggiando un look di nuovo di zecca. Capello biondo platino per Josè Maria Callejon, uno degli ultimi superstiti (l’altro è Mertens) dell’ossatura del gruppo storico costruito da Rafa Benitez. Lo spagnolo è uno dei pochi titolari (assieme a Ghoulam) che si è presentato dal primo giorno al ritiro a Dimaro-Folgarida, tutti gli altri hanno usufruito di un supplemento di vacanze a causa degli impegni con le nazionali. Callejon, invece, è stato subito protagonista. L’approccio è lo stesso: grande professionalità e applicazione, doti che gli ha riconosciuto Carlo Ancelotti anche nel corso della prima conferenza stampa in Trentino: “E’ un giocatore molto importante”. Esterno destro, oppure addirittura mediano. La duttilità è una delle doti di Callejon. Finora ha conquistato tutti gli allenatori che lo hanno avuto a disposizione: prima Benitez, poi Sarri e adesso Ancelotti.Callejon ha risposto con la solita professionalità, ma sta ancora aspettando novità sul rinnovo del contratto. Ha 32 anni e va in scadenza nel 2020. Vorrebbe prolungare il rapporto con il Napoli, come garantito pure dallo stesso Ancelotti durante la scorsa stagione. “Ha attaccamento e vuole restare, quindi lo accontenteremo”. Finora le trattative non sono andate ancora a buon fine, ma si continua a lavorare per trovare l’intesa. Callejon è al Napoli dal 2013 e intende proseguire la sua avventura in azzurro per provare a vincere qualcosa di importante.