Napoli, Callejon suona la carica: «Allo scudetto ci crediamo tutti»

«Non ho ancora segnato quest'anno e mia moglie mi dice ogni giorno 'svegliati, devi far gol'. Ma io sono tranquillo, sto dando assist ai miei compagni. Il gol arriverà». José Maria Callejon rivela, con il sorriso, che il suo digiuno di gol è diventato un 'caso familiarè, visto che sua moglie Marta è anche la sua prima tifosa. Ma il gol non è tutto. Passano gli allenatori, da Benitez a Sarri e Ancelotti e l'esterno spagnolo contnua a fare su e giù per la fascia destra, da punto di riferimento imprescindibile per il Napoli. Anche il tecnico romagnolo, infatti, gli ha affidato le chiavi della fascia riservandogli quasi sempre la maglia da titolare nonostante il turn over che ha segnato questa prima parte della stagione: Callejon ha saltato solo le partite con Sampdoria e Parma in campionato ma è stato sempre titolare nelle quattro gare di Champions, contribuendo a costruire un Napoli nuovamente ambizioso in campionato e anche in Europa: «Ho tanti sogni per il 2019 - dice l'ambizioso ex Real Madrid - ma uno è senza dubbio vincere lo scudetto Ci crediamo tutti al titolo. Ne parliamo da tanti anni, è vero, ma andiamo passo dopo passo, concentrandoci su ogni gara. Come ha detto Ancelotti, bisogna dare tutto in campo per arrivare fino a fine stagione più vicini possibile alla vetta. Ma non sarà solo tra noi e la Juventus. Ci sono tante squadre che possono avvicinarsi e noi dobbiamo tenerle lontane. In Champions dopo il sorteggio sembrava impossibile, e ora siamo lì, dobbiamo battere la Stella Rossa e vedremo».



Ancelotti, nonostante qualche voce di mercato estiva che lo voleva in partenza, ha puntato su di lui: «A Napoli - racconta Callejon - sono sempre stato bene, sia con Benitez, che con Sarri e Ancelotti. Lui ci trasmette molta calma, ci impone di dare il massimo di gara in gara e si nota tantissimo la sua esperienza a grandi livelli. Ho avuto fortuna in carriera trovando sempre allenatori che mi hanno fatto giocare. Ogni volta che vado in campo voglio aiutare la squadra e finora ci sono sempre riuscito». Fuor dalla nazionale spagnola, Callejon è a Napoli a preparare la sfida del rientro dalla sosta contro il Chievo. Con lui anche prossima settimana contro il Chievo, insieme ad Albiol, altro membro della colonia iberica che quest'anno si è arricchita con l'arrivo di Fabian Ruiz, già diventato idolo dei tifosi: «Fabian Ruiz è fortissimo - spiega l'esterno - glielo dico ogni giorno. È giovane, bisogna andarci piano, ma sono certo che possa arrivare lontano. Ha tutto: fisico, tecnica, un sinistro spettacolare. Spero possa regalarci tanti punti e tanti sorrisi. Però l'ho sentito cantare in napoletano e va molto male...». L'orchestra azzurra prepara intanto una nuova sinfonia contro il Chievo: oggi in allenamento ha spinto molto Younes ma anche Ghoulam, sempre più vicino al rientro. Il turn over di Ancelotti si potrà presto arricchire, ma Callejon resterà sempre un punto fisso.

