Napoli-Cagliari, calcio d'inizio rinviato di 30 minuti. Forte vento e ordine pubblico, cosa è successo

Napoli-Cagliari comincerà con 30 minuti di ritardo. Il calcio d'inizio è ora fissato alle 18.30 (anziché alle 18) per motivi di ordine pubblico. A causa del forte vento che si è abbattuto oggi sulla città di Napoli, lo stadio Maradona ha subito alcuni lievi danni che hanno costretto l'organizzazione, per questioni di sicurezza, ad aprire i cancelli in ritardo.

Ragione per cui molti tifosi sono ancora in fila all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta, in attesa di poter prendere posto sugli spalti.

Per consentire a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto di non perdere i primi minuti della partita, è stato deciso per il rinvio di 30 minuti. Le due squadre, che al momento dell'annuncio erano negli spogliatoi pronte per giocare, sono rientrate in campo per ripetere il riscaldamento.

Napoli-Cagliari, danni allo stadio Maradona per il forte vento: ritardata l'apertura al pubblico

Cosa è successo

Le forti raffiche di vento hanno divelto, nel pomeriggio, parte delle piccole cupole della copertura del Maradona, circostanza che ha fatto subito intervenire i tecnici di manutenzione. I cancelli sono stati aperti in ritardo per consentire di collaudare la copertura dello stadio.