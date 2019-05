NAPOLI

CAGLIARI

Praticamente inoperoso per tutta la gara, incolpevole sul diagonale di Pavoletti.Non riesce a spingere come gli chiede Ancelotti e va spesso in difficoltà.Regge fino alla fine, nonostante i problemi fisici, stringendo i denti.Annulla Cerri e si rende anche pericoloso con le sortite in avanti.Decisivo nel finale, prima con l'assist per Mertens e poi col cross che determina il rigore.Bocciato, ancora una volta: lento, impacciato, non si illumina mai.Esce dopo un'ora di gioco, in cui non riesce a essere determinante.Va a sprazzi, sbagliando troppo: suo l'errore che porta al gol del Cagliari.Parte bene, poi cala col passare dei minuti e Ancelotti lo richiama per Milik.Cragno gli nega più volte il gol, lo beffa con caparbietà dando inizio alla rimonta.Gara poco entusiasmante la sua, ma ha la personalità di trasformare il rigore che vale il secondo posto.Qualche affondo pericoloso, vanificato da cross poco precisi.Entra nella ripresa ma non riesce ad accendere più di tanto il gioco del Napoli.Ha a disposizione tre palle d'oro, non riesce a tramutarle in gol. Poco concreto.Salva i suoi in almeno tre circostanze, nel finale non può nulla.Rovina una buona gara con una leggerezza nei minuti di recupero.Si aggrappa al mestiere e alla generosità e funziona, ma solo per 85'.Regge alla grande contro avversari di spessore.Vince il duello sulla fascia di competenza con Hysaj.Da un suo recupero nasce l'azione del gol del Cagliari.Personalità e sostanza nella zona mediana del campo.Non incanta per tutta la gara, poi perde la testa dopo la concessione del rigore.Il migliore dei suoi: recupera palloni, salta avversari, pressa e ricama.Perde tutte le sfide con Koulibaly e appena rimedia un giallo finisce in panca.Si toglie la soddisfazione di segnare il gol dell'ex, unico lampo della sua gara.Entra quando il Napoli sta pressando e offre il suo contributo.Innesca un paio di pericolose ripartenze che i compagni non sfruttano.Maran lo getta nella mischia nel finale per difendersi in massa, ma non basta.