Sarà Napoli - Cagliari la partita in programma alle ore 20.30 domenicali di questa 35esima giornata di Serie A: i padroni di casa, reduci dalla vittoria sul campo del Frosinone, sono sicuramente in Champions League, e come obiettivo per queste ultime 4 partite resta loro, e non è poco, la difesa del secondo posto in classifica. Situazione serena anche per il Cagliari, che viene dalla secca sconfitta sul campo della Roma ma che con i suoi 40 punti può dormire sonni tranquilli.Meret, Hysaj, Albiol,Koulibaly, Ghoulam; Verdi, Allan, Zielinski, Younes; Insigne, Mertens.Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Deiola, Cigarini, Ionita; Barella; Cerri, Pavoletti.Napoli e Cagliari hanno giocato al San Paolo, in Serie A, 32 volte ed il bilancio è pesantemente in favore dei padroni di casa: 19 successi a 4, 9 i pareggi. L'ultima vittoria degli isolani sotto il Vesuvio è del 26 agosto 2007, 0-2 con reti di Matri e di Foggia su rigore. Nello scorso campionato, girone di andata, fu un netto 3-0 per i ragazzi allora guidati da Maurizio Sarri con gol di Hamsik, Mertens su rigore e Koulibaly a fissare il punteggio nella ripresa.