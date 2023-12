Napoli-Cagliari, danni allo stadio Maradona per il forte vento: ritardata l'apertura al pubblico. Cosa sta succedendo

Il forte vento a Napoli ha portato dei piccoli danni allo stadio Maradona, che ospiterà dalle 18 la sfida di campionato tra Napoli e Cagliari. Allo stato attuale, secondo quanto si apprende, la partita si giocherà regolarmente. Le forti raffiche di vento hanno divelto, nel pomeriggio, parte delle piccole cupole della copertura, circostanza che ha fatto subito intervenire i tecnici di manutenzione. L'apertura dei cancelli dello stadio è stata ritardata, ma per ora risulta che il match si giocherà regolarmente.

Napoli-Cagliari: quando e dove vederla, probabili formazioni, arbitro e classifica

Il comunicato della società partenopea: "In occasione della gara di Campionato contro il Cagliari, in programma domani alle ore 18:00, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tornelli apriranno alle ore 15:30, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell'impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio. Al termine del periodo suddetto i cancelli verranno riaperti a tutta l’utenza".