Napoli, buone notizie per Ancelotti: Insigne c'è

Una buona notizia per Carlo Ancelotti alla vigilia della partenza per Parigi. Lorenzo Insigne sta meglio e quindi scalpita per essere protagonista al Parco dei Principi nel match contro il Psg del grande ex Edinson Cavani. L’attaccante del Napoli ha smaltito il problema muscolare che gli è costato la trasferta di Udine e si è allenato regolarmente con i compagni. Sensazioni positive, dunque, e la voglia di esserci: ovviamente sarà l’osservato speciale pure domani nel corso della rifinitura, ma c’è ottimismo sul completo recupero.NIENTE DA FARE PER VERDI. Non ce la fa, invece, l’ex talento del Bologna che si è fermato alla Dacia Arena dopo pochi minuti. Gli esami strumentali hanno confermato il problema muscolare. Verdi ha riportato una distrazione di primo grado all’adduttore sinistro, quindi non partirà con i compagni per Parigi e ha cominciato subito le terapie. Il Napoli non ha comunicato ufficialmente i tempi di recupero, ma ci vorranno almeno tre settimane, al massimo un mese, per rivederlo nuovamente in campo. All’appello mancano pure Sebastiano Luperto e Adam Ounas che proveranno a recuperare per la Roma.MERET E GHOULAM. Le buone notizie arrivano dal portiere e dal terzino che sono out dall’inizio del campionato. Carlo Ancelotti ha convocato entrambi per la Champions: probabilmente si accomoderanno in tribuna, ma il segnale è chiaro. Sono ormai recuperati e spetta all’allenatore decidere quando impiegarli. Per il Napoli si tratta due ritorni importanti: Meret è stato l’investimento estivo per il dopo Reina, Ghoulam è di fatto fermo dall’1 novembre scorso per i problemi al ginocchio.