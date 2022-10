Napoli, Spalletti attende il Bologna: «La classifica ci tiene con i piedi per terra. Sappiamo di poter fare ancora meglio»

NAPOLI - “Ogni partita è un viaggio verso l’ignoto. Sta alla nostra bravura renderlo prevedibile”. Luciano Spalletti chiude così i tanti complimenti ricevuti dal Napoli dopo il trionfo con l’Ajax in Champions: “Ogni volta si deve ripartire. E alla mia squadra piace farlo”. L’obiettivo è dimostrarlo pure domani pomeriggio (inizio alle 18) al Maradona contro il Bologna: “Sappiamo di poter giocare meglio di così, se non lo pensassimo, saremmo travolti dall’euforia. Possiamo migliorare e poi la classifica è molto corta, siamo tutte vicine. Questo ci tiene con i piedi per terra. Non abbiamo fatto ancora nulla. Io sembro poco felice? Probabilmente esterno poco. Sono ovviamente contento di aver riempito lo stadio Maradona, ma so bene che le aspettative sono altre. Dobbiamo fare qualcosa in più per rendere felice la nostra gente”.

La formazione

Spalletti non dà indizi sul toto- centravanti. Raspadori, Osimhen e Simone sono tutti e tre a disposizione. In vantaggio c’è l’ex Sassuolo, ma l’allenatore mantiene vivo il dubbio: “È una risorsa avere questi giocatori davanti. Senza Raspadori e Simeone, sarebbe stato difficile ottenere certi risultati durante l’infortunio di Osimhen. Valuterò di volta in volta, personalmente non sono affatto in difficoltà”. L’altro ballottaggio riguarda la difesa: “Ostigard e Juan Jesus sono molto bravi. A Cremona ho scelto il primo dopo l’infortunio di Rrahmani per un motivo semplice: è il più forte che io abbia allenato di testa. Contro l’Ajax, Jesus era il più adatto a limitare Kudus”. La certezza riguarda Ndombele: sarà lui a sostituire l’infortunato Anguissa che tenterà il recupero in extremis per la Roma. “Ndombele ha forza fisica. Sono contento pure del rientro di Demme, sta benissimo”.

IL FUTURO. Spalletti ha il contratto in scadenza al termine della stagione, il Napoli ha l’opzione per il rinnovo: “L’ho già detto, parleremo di anno in anno. I dubbi sul mio carattere? Se ne parla sempre, bisogna distinguere tra questo e l’atteggiamento. Molti parlano di questa storia in base alle due situazioni (Totti e Icardi, ndr) che non ho creato, ma ho risolto”.