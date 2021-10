Giovedì 28 Ottobre 2021, 22:50

NAPOLI -

OSPINA 6 Quasi inoperoso per tutta la gara, salva nel finale su Orsolini

DI LORENZO 6,5 Preciso sia in fase di ripiegamento che negli affondi

RRAHMANI 6,5 Puntuale nella marcatura su Barrow, non sbaglia un intervento

KOULIBALY 6,5 Imperioso in ogni giocata, è il vero comandante della retroguardia

RUI 6,5 Tra i migliori: si fa apprezzare in avanti e in difesa, sfiorando anche il gol

ANGUISSA 7 Il giallo dopo pochi minuti non lo condiziona: coglie anche una traversa

FABIAN 7,5 Altra grande prestazione, sblocca il risultato con una prodezza

LOZANO 6 Pochi lampi rispetto al solito, esce dal campo a metà ripresa

ELMAS 6,5 Corre e smista palloni invitanti, come quello che vale l'1-0 di Fabian

INSIGNE 7,5 Si mangia un gol in avvio, rimedia spezzando la maledizione dal dischetto

OSIMHEN 6,5 Non segna, ma si procura due rigori: beniamino dei tifosi

POLITANO 6 In campo col risultato in cassaforte, strappa applausi

ZIELINSKI 6 Una ventina di minuti per migliorare la condizione

MERTENS 6 Gioca un quarto d'ora, senza incidere più di tanto

BOLOGNA -

SKORUPSKI 6 Incolpevole sul capolavoro di Fabian, sfiora soltanto i penalty di Insigne

DE SILVESTRI 6 Tanta grinta, ma in certe gare l'esperienza non basta

MEDEL 5,5 Male da centrale di difesa: regala un rigore e s'innervosisce

THEATE 5,5 Deve vedersela con brutti clienti, non raggiunge la sufficienza

MBAYE 5 Non spinge, Rui lo costringe sulla difensiva: commette fallo da rigore su Osimhen

DOMINGUEZ 5,5 Qualche errore di troppo, non riesce a incidere

SVANBERG 5,5 Serata di sofferenza per lui, come del resto per tutti i centrocampisti del Bologna

VIGNATO 5 Fa soltanto intravedere - e a sprazzi - le grandi qualità di cui dispone

HICKEY 5 Riesce a tenere a bada Lozano, senza però affondare in fase offensiva

ORSOLINI 5 Dovrebbe assistere maggiormente Barrow, che invece rimane isolato

BARROW 6 Si batte con generosità, ma di fronte ha due giganti e combina poco

SKOV OLSEN 5,5 Rileva Mbaye sul 3-0, nel momento peggiore della partita