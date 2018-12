Napoli-Bologna, le pagelle: Milik gigante in area, Poli lotta a centrocampo

Ultimo aggiornamento: 21:14

Meret 5,5 - Non esce sulle punizioni che portano ai gol del Bologna, si riscatta nel finale.Malcuit 6,5 - Dai suoi piedi nascono le azioni dei due gol di Milik.Maksimovic 5,5 - Dovrebbe svettare di testa nella sua area, non ci riesce.Albiol 6 - Si aggrappa all'esperienza in qualche situazione poco favorevole e la spunta.Ghoulam 5,5 - Meno brillante rispetto ad altre occasioni, lascia spazio a Rui che è più fresco.Callejon 5,5 - Il gol che manca da maggio gli pesa: incredibili un paio di errori sotto porta.Allan 5,5 - Fa a sportellate con Poli e riesce solo a limitare i danni. Salterà la Lazio.Zielinski 6 - Alterne buone giocate a errori incredibili. Alla fine pesano più le prime.Verdi 6 - Finché le forze lo assistono, offre un buon contributo sull'out di sinistra.Milik 7,5 - Due gol e una media gol da bomber vero: il Napoli ha il suo centravanti d'area.Mertens 6,5 - Dopo una prova opaca, pesca il jolly nel finale che risolve la partita.Fabian 6 - Gioca dei bei palloni, anche se spreca più volte il colpo del ko.Rui 6,5 - Rileva Ghoulam e il Napoli torna a spingere sulla sinistra.Ounas n.g. - Entra per l'assalto finale, ma pasticcia un po'.Skorupski 5 - Battuto due volte da Milik, non è esente da colpe sul gol decisivo di Mertens.De Maio 5,5 - Non brilla per tempismo e gli attaccanti del Napoli ne approfittano.Danilo 6 - Più efficace in attacco che in difesa, realizza un gran gol nella ripresa.Helander 5,5 - Perde qualche duello di troppo e alla lunga la paga.Mattiello 5,5 - Contiene dal suo lato. Si fa sovrastare da Milik.Poli 6,5 - Lottatore in mediana, vince il duello personale con Allan.Pulgar 6 - Non è condizionato dal giallo rimediato in avvio e gioca una discreta gara.Svanberg 5,5 - Qualche erroruccio di troppo, soprattutto nel secondo tempo.Dijks 6 - Si affaccia con personalità in avanti, non sempre con grande costrutto.Santander 6,5 - Segna un gol poco prima di uscire, dopo un primo tempo generoso.Palacio 6 - Spina del fianco del Napoli in avvio, nel finale perde lucidità.Falcinelli 5 - Non sfrutta l'unica occasione a disposizione, spedendo alto di testa.Nagy 6 - Entra nella fase più delicata della partita e non sfigura.Orsolini n.g. - La mossa della disperazione di Inzaghi, ma incide poco.