Napoli-Bologna in diretta LIVE alle 20:45: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Continua la rincorsa del Napoli al primo posto. Dopo il pareggio contro la Roma, e la vittoria (la sesta consecutiva) del Milan contro il Torino di martedì sera a San Siro, gli uomini di Luciano Spalletti sono chiamati a rispondere sul campo per non vanificare il lavoro fatto con otto successi su otto partite più la gara all'Olimpico. Al Diego Armando Maradona arriverà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che non potrà però contare su Marko Arnautovic, non convocato dal mister serbo. Ecco le probabili formazioni della gara delle 20:45 che chiuderà la decima giornata di Serie A.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): 25. Ospina; 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 26. Koulibaly, 6. Rui; 99. Anguissa, 8. Fabian, 20. Zielinski; 11. Lozano, 9. Osimhen, 24. Insigne. All. Domenichini

BOLOGNA (3-5-2): 28. Skorupski; 29. De Silvestri, 17. Medel, 6. Theate; 11. Skov Olsen, 8. Dominguez, 30. Schouten, 32. Svanberg, 3. Hickey; 55. Vignato, 99. Barrow. All. Mihajlovic

Dove vederla in tv e diretta streaming

Napoli-Bologna delle 20:45 di giovedì 28 ottobre sarà disponibile su Dazn, TimVision e su Sky, ai canali di riferimento: Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite). La diretta sarà visibile in streaming su SkyGo, mentre la testuale sarà leggibile sul sito del Messaggero.it.