Napoli, a Bergamo per restare in scia della Juventus: Ancelotti recupera Albiol per l'Atalanta

NAPOLI - L’imperativo è uno solo. Il Napoli deve vincere domani sera a Bergamo contro l’Atalanta per ridurre il gap dalla Juventus che è volata momentaneamente a +11 dopo il 3-0 rifilato alla Fiorentina. Gli azzurri non vogliono abbandonare la corsa scudetto già a novembre e quindi hanno bisogno di una prestazione di alto livello nel Monday Night. Il compito non è dei più semplici: l’Atalanta si esalta in casa e l’ha già dimostrato contro l’Inter, quindi il Napoli dovrà essere praticamente perfetto per conquistare l’intera posta in palio.LA FORMAZIONE. Carlo Ancelotti non farà turnover rispetto al match di Champions contro la Stella Rossa. L’unico dubbio riguarda il reparto arretrato. Raul Albiol ha recuperato dal problema alla caviglia nel corso della rifinitura: ha superato il provino e quindi è stato convocato da Carlo Ancelotti. L’allenatore deciderà domani se schierarlo dal primo minuto con Koulibaly oppure se dare fiducia a Maksimovic al centro della difesa con Hysaj e Mario Rui sugli esterni. Per il resto non dovrebbero esserci tante novità. In attacco si va verso la conferma del tandem Mertens-Insigne.I CONVOCATI. Sono 22 i giocatori che parteciperanno alla trasferta di Bergamo. La novità è Amin Younes: l’attaccante tedesco ha superato l’infortunio al tendine d’Achille e domani si accomoderà in panchina. Si tratta della prima volta per l’ex Ajax che torna a disposizione dopo un calvario cominciato a luglio. Ecco l’elenco completo: Ospina, Karnezis, Meret, Albiol, Malcuit, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Younes, Fabian Ruiz, Diawara, Hamsik, Rog, Callejon, Insigne, Mertens, Milik.