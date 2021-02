NAPOLI -

Meret 6 devia in angolo la conclusione di Depaoli. Sempre attento.

Di Lorenzo 6 controlla bene dal suo lato e non disdegna qualche proiezione offensiva

Rrahmani 6,5 Non corre rischi. E' attento.

Koulibaly 5 prova ad impostare. Macchia la sua prestazione con un'espulsione ingenua.

Ghoulam 6,5 segue sempre l’azione. Buona l’intesa con Insigne. E’ in crescita.

Fabian 6,5 ispirato, velocizza la manovra con le sue aperture

Bakayoko 6,5 ha la meglio su Viola. Buona prova.

Politano 6,5 si accende ad intermittenza nel primo tempo, poi diventa protagonista. Segna il raddoppio.

Zielinski 6 segna il 2-0, ma gli viene annullato per fuorigioco, ha un’altra buona occasione

L. Insigne 6 gioca tanti palloni. Propizia il 2-0

Mertens 7 rieccolo. Segna e consente al Napoli di concretizzare il dominio.

BENEVENTO

Montipò 6 non può nulla sul gol di Mertens

Depaoli 6 ha la chance del pareggio.

Barba 5,5 prova a contenere Mertens. Poco attento.

Tuia 5,5 commette un errore in avvio e per poco il Napoli non ne approfitta

Foulon 5 tiene tutti in gioco sul gol di Mertens.

Viola 5 gioca prevalentemente su Bakayoko. Soffre il confronto

Schiattarella 5 non è al meglio e combina poco

Hetemaj 5 non trova mai la progressione

Ionita 5 fatica ad entrare in partita

Caprari 5 non salta mai l’uomo

Lapadula 5,5 difficile trovare spazio contro Koulibaly

R. Insigne 5,5 entra al posto di Schiattarella, prova a dare vivacità.

Letizia 5 si fa sorprendere sul raddoppio del Napoli.

Gaich 5,5 combina poco

© RIPRODUZIONE RISERVATA