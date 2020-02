Napoli-Barcellona, le pagelle: Mertens decisivo, Insigne non molla mai, Messi “umano”

Ultimo aggiornamento: 23:52

Coraggioso coi piedi nelle ripartenze dal basso, un po' meno sicuro nelle uscite.Spinge poco, limitandosi a un ruolo di contenimento in cui comunque non sfigura.Provvidenziale su Messi nel primo tempo, sfiora anche la marcatura.Tira fuori dai pasticci i compagni in un paio di situazioni spinose.Si fa prendere il tempo da Semedo nell'azione del gol, poi provoca l'espulsione di Vidal.Prova di grande sacrificio, come per tutti: recupera tanti palloni.Esce dal campo stremato, dopo la solita prestazione generosa e inesauribile.Innesca l'azione che porta al gol il Napoli, si fa apprezzare anche difensivamente.Sbaglia la clamorosa occasione sull'1-1.Pesca dal cilindro il jolly numero 121, poi è costretto a uscire. Peccato.Gioca per due o forse anche per tre e manca inevitabilmente di lucidità in zona gol.Prende il posto di Mertens e fa a sportellate, liberando varchi per i compagni.Rileva Callejon, non riesce a essere incisivo in fase offensiva.Qualche minuto in campo al posto di Demme, nel finale convulso.Incolpevole su Mertens, è prodigioso prima su Insigne, poi soprattutto su Callejon.Ci mette lo zampino nell'azione dell'1-1 del Barca e non è poco.Scolastico, essenziale, un po' troppo legnoso ma efficace.Un gigante sulle palle alte, si ritrova spesso a essere l'ultimo uomo dei suoi.Il punto debole del Barcellona: un suo errore spiana la strada al vantaggio del Napoli.Lento, poco incisivo, lascia il campo in avvio di ripresa ad Arthur.Rimedia un giallo pesante e mette ko Mertens. Fa partire l'azione del pari.Non una gran serata per lui: si illumina a sprazzi e sbaglia tanto.Litiga con tutti e alla fine esce anzitempo dal campo per somma di ammonizioni.Blindato da mezzo Napoli, non riesce a combinare granché ma provoca costanti apprensioni a tutti.Si vede pochissimo, ma è al posto giusto al momento giusto per segnare l'1-1Rispetto a Rakitic offre un minimo di dinamismo in più, giusto quello.Entra nel finale quando c'è da stringere i denti.Una manciata di minuti al posto dell'infortunato Piqué.