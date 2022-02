Napoli, Spalletti: «Nulla è impossibile per noi. Insigne parte titolare. E Maradona sarà dalla nostra parte»

«Nulla è impossibile per noi». Luciano Spalletti è convinto della forza del suo Napoli in vista del match di domani sera (inizio alle 21) contro il Barcellona nel ritorno degli spareggi di Europa League che assegnano un posto agli ottavi di finale. Gli azzurri hanno pareggiato 1-1 al Camp Nou e devono vincere per centrare l’impresa: «Non c’è una favorita – dice Spalletti – noi dobbiamo mettere in mostra le nostre caratteristiche e giocare la gara consapevoli della forza dell’avversario. Il Barca non ha Messi, ma resta forte. Interpreta nel migliore dei modi il calcio di Xavi». Napoli-Barcellona è anche una sfida che evoca Diego Maradona: al Diez sarà dedicato un coro domani al minuto 10 della gara di Fuorigrotta: «Sono convinto che Diego sarà dalla parte nostra domani – sorride Spalletti – non abbiamo un fuoriclasse come lui capace di rompere gli schemi, ma tutti insieme possiamo essere una squadra degna di Maradona».

APPROFONDIMENTI EUROPA LEAGUE Torres risponde a Zielinski: al Camp Nou finisce 1-1 tra... SERIE A Osimhen non basta: il Napoli a Cagliari non va oltre l'1-1 e...

Le condizioni di Insigne

Il capitano si è allenato e sarà titolare. Lo ha annunciato proprio Spalletti: «Giocherà dall’inizio, ha le capacità e la classe di indirizzare la gara nel migliore dei modi. Abbiamo a disposizione pure Politano, ma bisogna stare attenti ad inserire dal primo minuto giocatori reduci da infortuni muscolari e fuori da 3-4 partite». Nessun problema, invece, per Fabian e Osimhen. Il numero 9 è stato decisivo contro il Cagliari: «La sua forza e il suo furore agonistico devono essere un esempio per tutti i compagni. Va accompagnato e sostenuto». Il Napoli dovrà essere diverso rispetto all’1-1 di Cagliari: «Abbiamo visto maggiore fame di salvezza che di lotta scudetto. Non siamo riusciti a mettere in mostra le nostre qualità. Non siamo bravi nei duelli fisici e aerei, ma nel possesso palla». I tifosi sono un po’ delusi per il mancato aggancio alla vetta della classifica: «Noi vogliamo essere degni della nostra gente. I tifosi hanno aspettative altissime e non dobbiamo precluderci nulla. Vogliamo eliminare un Barca di altissimo livello. Non bisognerà sbagliare nulla».