Napoli, c'è ancora il Barcellona. Ancelotti: «Fuori la personalità»

Nella prima gara ho visto grande personalità. Vorrei rivederla ancora

.

I ragazzi hanno dimostrato carattere, personalità e buone idee e non dobbiamo far altro che confermarlo in campo domani anche per incrementare la nostra fiducia

ulla formazione avversaria aggiunge.

Sinceramente penso alla mia squadra. Probabilmente darò maggiore spazio a coloro i quali hanno giocato meno minuti nella gara di Miami

. E sul buon momento dell'attaccante polacco Milik chiarisce.

un attaccante ed è normale che nell'arco della gara abbia tante occasioni da gol, l'importante è farsi trovare lì per poter fare del suo meglio. Ha una struttura fisica imponente e ha bisogno di tempo per entrare in condizione

. Infine sull'opzione di vedere Zielinski nel ruolo di regista della squadra.

Piotr gioca in una posizione diversa rispetto la scorsa stagione, sta facendo bene e sono contento delle sue ultime prestazioni

.



«Questa tournèe in Usa è una esperienza importante. La Champions? Abbiamo giocato a testa alta anche la scorsa stagione, stiamo lavorando bene, siamo un grande gruppo. Sappiamo che in Champions ci sono squadre con grandi campioni ma anche noi vogliamo dire la nostra e fare del nostro meglio». Alla vigilia della seconda sfida in pochi giorni contro il Barcellona, in programma domani a Detroit, Lorenzo Insigne parla delle indicazioni utili che sono arrivate al Napoli nella trasferta negli States, anche sulle potenzialità della squadra in ambito internazionale

