Napoli, ad Ancelotti una giornata di squalifica. Anche Allan salta la Roma. Rientra Manolas

La beffa (prevedibile) è arrivata nel pomeriggio. Il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno Carlo Ancelotti che quindi non si accomoderà in panchina sabato pomeriggio all’Olimpico per il match contro la ‘sua’ Roma. L’allenatore azzurro è stato espulso mercoledì in merito alle polemiche per il mancato rigore concesso a Llorente e il conseguente pareggio dell’Atalanta con Ilicic. “L’arbitro Giacomelli mi ha chiesto una mano per ristabilire la calma. Ero pronto a farlo ma gli ho chiesto se non avesse un dubbio sul rigore e a quel punto mi ha buttato fuori”, ha ricostruito così l’episodio mercoledì sera Carletto. Il Napoli mastica ancora amaro per quanto accaduto al San Paolo: il 2-2 è un risultato che il gruppo non riesce ancora a digerire del tutto. “Ci servivano i due punti”, ha spiegato Ancelotti. Gli azzurri ora sono scivolati al quinto posto in classifica e non possono permettersi passi falsi contro la Roma, vero e proprio scontro diretto per la Champions.NON CI SARA’ ALLANCome prevedibile, il forfait del brasiliano è ormai ufficiale. Il centrocampista ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento tendineo. L’infotunio non è gravissimo: Allan dovrebbe restare fuori un paio di settimane ed è stato lui a rassicurare i tifosi su instagram. “Ho ricevuto tanti messaggi e ringrazio tutti. Sono già al lavoro per tornare a disposizione”.RIENTRA MANOLASIl Napoli ritroverà un protagonista atteso. Kostas Manolas sembra aver smaltito il problema alle costole e si è allenato in gruppo. Si candida per una maglia da titolare. Per il centrale greco la sfida ha un sapore particolare: ha giocato per cinque stagioni all’Olimpico con la maglia della Roma e tra le sue gioie più importanti c’è il gol al Barcellona in Champions che ha regalato ai giallorossi la semifinale. Affiancherà Koulibaly. Pronto al rientro anche un altro ex come Mario Rui.