Sabato 4 Dicembre 2021, 22:59

PAGELLE NAPOLI

OSPINA 6,5 Ci mette una pezza in diverse circostanze, sui gol può poco

DI LORENZO 6 Centrale d'emergenza, se la cava con esperienza e senso tattico

RRAHMANI 5,5 Deve vedersela con Zapata e non ha Koulibaly al suo fianco stavolta

JUAN JESUS 5 Sembra reggere bene l'onda d'urto, è in ritardo sul 2-2 di Demiral

MALCUIT 6,5 Sorprende per personalità e intraprendenza: un assist e mezzo decisivi

LOBOTKA 6,5 Finché rimane in campo, detta i tempi alla perfezione

ZIELINSKI 6,5 Raddrizza la situazione con un gol dei suoi, cala solo nel finale

RUI 6 Generoso, si sacrifica spesso anche in un ruolo non suo

LOZANO 5,5 Si mangia un gol fatto e per tutta la gara sembra spaesato

MERTENS 7 Realizza il gol numero 141 col Napoli, bravo anche da uomo assist

ELMAS 5,5 Non riesce a inserirsi e a far salire la squadra nella ripresa

DEMME 5,5 Entra per dare una mano in copertura, il Napoli becca due gol

PETAGNA 5 Ha la palla del pareggio nel finale, la spreca

OUNAS 5,5 Non entra nel modo sperato da Spalletti-Domenichini

PAGELLE ATALANTA

MUSSO 6 Incolpevole sui gol del Napoli, attento su Malcuit

TOLOI 6,5 Si veste da uomo assist: perfetto il lancio per Demiral

DEMIRAL 7 Un gigante in difesa e anche in attacco, col prezioso gol del 2-2

PALOMINO 6 Attento e ordinato, per poco non gli riesce il miracolo su Zielinski

ZAPPACOSTA 6 Non sfigura, ma deve lasciare il campo dopo appena un tempo

DE ROON 6 Sostanza e muscoli in mezzo al campo, quel che gli chiede Gasperini

FREULER 6,5 Chirurgico nel gol della vittoria, dopo una partita di grande generosità

MAEHLE 6,5 Spinge tanto sulla sinistra, soprattutto nella seconda parte di gara

PESSINA 5,5 Pochi inserimenti e tanta imprecisione, lascia il campo nella ripresa

MALINOVSKYI 6,5 Ha il merito principale di sbloccare il risultato dopo pochi minuti

ZAPATA 6,5 Prezioso come prima punta e anche come dispensatore di palloni per i compagni

HATEBOER 6,5 Rivede il campo e fornisce un contributo prezioso sulla corsia di destra

ILICIC 6,5 Fa salire la squadra e mette paura al Napoli nel momento più difficile