Napoli-Atalanta, le pagelle: Meret sbaglia sul gol di Freuler, Milik in crescita. Ilicic scatenato

Meret 5 - Serata decisamente poco brillante, ma nel finale evita il ko.Di Lorenzo 6,5 - Ennesima prestazione sopra le righe, sembra quasi un veterano.Maksimovic 6,5 - Sblocca il risultato e gioca una gara sontuosa.Koulibaly 5,5 - Tanta grinta, ma si perde Ilicic nell'azione del 2-2.Luperto 6 - Grande personalità, anche da terzino sinistro.Callejon 6,5 - Sembra ispirato, scodella un assist e corre per tre.Allan n.g. - La sua gara dura pochi minuti.Fabian 6,5 - Cresce col passare dei minuti, mandando in gol Milik.Insigne 6 - Nel primo tempo regala aperture illuminante, manca di concretezza.Milik 6,5 - Dopo un paio di errori incredibili, trova un gol da attaccante vero.Lozano 5 - Ancora non ci siamo: giustamente sostituito dopo un'ora di gioco.Zielinski 6 - Prende il posto di Allan giocando una discreta partita.Mertens 6 - Regala vitalità all'attacco in un momento non facile.Llorente n.g. - Diventa l'emblema della serata storta, purtroppo per lui in negativo.ATALANTA -Gollini 6 - Incolpevole sui gol subiti, ci mette una pezza in più circostanze.Toloi 6 - Decisivo più come uomo assist che per meriti difensivi.Djimsiti 6 - Non sfigura per un'ora, poi lascia spazio a Kjaer.Palomino 6 - Tenta più volte l'anticipo, rendendosi protagonista di buone chiusure.Hateboer 6 - Impreciso al tiro, ma in mezzo al campo si fa valere.De Roon 6 - Rischia il secondo giallo, a volte è un po' troppo irruento.Freuler 6,5 - Bravo e fortunato nell'azione dell'1-1, uno degli ultimi a mollare.Gosens 5,5 - Non brillante come in altre circostanze, Callejon gli crea problemi.Pasalic 6 - Gasperini lo toglie dal campo quando sembra stia salendo in cattedra.Gomez 6 - Il più ispirato dei suoi in un brutto primo tempo, esce stremato.Ilicic 6,5 - Spina nel fianco degli azzurri, inventa il gol che vale un punto nel convulso finale.Kjaer 6 - Entra e finisce al centro delle polemiche per quel tentato placcaggio su Llorente che sgomita.Castagne 5,5 - Entra per dare sostanza sull'out laterale, ci riesce poco.Muriel 5,5 - La mossa della disperazione di Gasperini, ma è stato più decisivo altre volte.