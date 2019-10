Atalanta, Gasperini: «Lo scudetto? Difendiamo il terzo posto»

«Alla decima giornata nemmeno il Napoli, la squadra più forte insieme a Juventus e Inter, può essere un esame decisivo». Gian Piero Gasperini si tiene la sua Atalanta da record di gol (nessuno ne aveva mai segnati 28 in 9 gare di campionato nell'era dei 3 punti) negando un'eccessiva importanza al test del San Paolo di mercoledì: «La sfida conta indubbiamente anche per la classifica, ma è ancora molto presto. Quanto ai numeri, a me interessano quelli alla voce 'vittoriè - obietta l'allenatore nerazzurro -. L'attuale posizione è uno dei vantaggi con cui affrontiamo questa gara, perché significa che abbiamo carte da giocare. Ma abbiamo i piedi ben piantati per terra nonostante tutti gli apprezzamenti e i complimenti: lo scudetto è una cosa mediatica, che non ci riguarda». Parola d'ordine, volare basso: «La nostra stagione è una corsa a tappe molto lunga. Ha ragione il presidente Percassi quando fissa la salvezza come primo obiettivo. Realisticamente, rimanere entro i primi 6-7 posti è l'obiettivo successivo - continua Gasperini -. Intanto proviamo a restare più possibile nella zona alta. Pur avendo cambiato poco la rosa in estate i numeri che stiamo accumulando, vedi gol fatti, sono importanti».



Per la formazione, niente anticipazioni ma anche un paio di distinguo: «Gli acciacchi di gara non sono così importanti da togliere di mezzo quelli che hanno giocato domenica. Oggi verifichiamo le condizioni di Palomino e Masiello. Su José, che aveva saltato la Champions, eravamo strasicuri e poi ha sentito male in riscaldamento prima dell'Udinese. Il tempo per recuperare con l'infrasettimanale è davvero poco, si è sempre impiccati con le scelte dell'ultimo minuto. Anche il Napoli ha lo stesso problema, vedi Malcuit». Toloi-Kjaer-Djimsiti davanti a Gollini, dunque, salvo contrordine, con Gosens a provare a inserirsi in corsia (Hateboer e Castagne i titolari), De Roon e Pasalic o Freuler in mezzo. Davanti, a dispetto del protrarsi della defezione di Duvan Zapata, si naviga nell'abbondanza: «La prospettiva è di farlo andare almeno in panchina col Manchester City il 6 novembre, non è il caso di rischiarlo col Cagliari: tra sintomatologia, esami e ciò che sente il giocatore esiste sempre differenza - spiega Gasperini -. Muriel, lo ribadisco, fatica a fare l'Ilicic partendo da lontano ma è straordinario da prima punta, per controllo, immediatezza e precisione di tiro: può giocarci insieme, ma è un'alternativa. Come Malinovskyi lo è per Gomez nel ruolo più avanzato del centrocampo. Tutti insieme non possono giocare». Un altro sguardo al Napoli: «L'attacco di Ancelotti rimane ad altissimo livello di potenziale. Forse in campionato è andato a sprazzi, ma è molto bello vederlo giocare. E ha più soluzioni». Chiosa sull'ex allievo al Genoa, ora sulla panchina dei Grifoni: «Thiago Motta col Brescia ha capovolto la partita coi cambi. Un genio, grandissimo. Da esordiente della panchina...».

