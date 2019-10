Ancelotti contro l'arbitro: «Sul rigore ha arbitrato Banti, non Giacomelli»

«Il rigore non fischiato è molto semplice, è un abbaglio. È una decisione presa dal Var e non dall'arbitro. Il Var doveva mettere il dubbio, invece su quell'episodio ha arbitrato Banti e non Giacomelli» dice il tecnico del Napoli nella conferenza stampa. «Il rigore non fischiato è molto semplice, è un abbaglio. È una decisione presa dal Var e non dall'arbitro. Il Var doveva mettere il dubbio, invece su quell'episodio ha arbitrato Banti e non Giacomelli».

«Reputo ciò che è successo un attacco alla mia professionalità, ai miei giocatori e alla mia società». Così Carlo Ancelotti, in un tweet sul profilo ufficiale del club commenta l'espulsione e le decisioni arbitrali nel finale di Napoli-Atalanta.