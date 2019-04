Arsenal, Emery: «Ci aspettiamo un Napoli diverso dall'andata»

«Sarà una partita di calcio con due squadre con giocatori pieni di esperienza e con una grande storia. Abbiamo giocato la prima in casa e ora il ritorno sarà al San Paolo. Sappiamo che sarà una gara diversa rispetto a quella dell'Emirates, ci aspettiamo che domani loro mettano in campo la migliore performance. Ma noi saremo pronti per domani». Lo dice l'allenatore dell'Arsenal, Unai Emery, in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Napoli, dove i 'gunners' dovranno difendere il 2-0 maturato a Londra. «Mi aspetto tante differenze, tattiche, tecniche e di atmosfera -aggiunge il tecnico spagnolo-. Potranno giocare con coraggio, in maniera intelligente, perché hanno giocatori di livello. Anche i nostro giocatori hanno esperienza e sappiamo che 90 minuti qui possono essere davvero lunghi. Vogliamo giocare questa gara senza pensare al risultato del match d'andata. Tatticamente bisognerà restare compatti, giocatori come Insigne, Milik, Mertens, Zielinski e Fabian hanno grandi qualità che possono metterci in difficoltà e darci problemi».

