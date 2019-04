Napoli, Callejon: «Vogliamo scrivere una pagina storica»

«Sappiamo di poter scrivere una pagina storica per il Napoli, ce lo meritiamo noi e la città, speriamo di fare la partita perfetta». Così José Maria Callejon alla vigilia della sfida contro l'Arsenal per i quarti di Europa League. «Sarà una partita difficile - ha aggiunto Callejon - loro sono una grandissima squadra ma il nostro spogliatoio è fiducioso e ha fame di vittorie, con la voglia di dare tutto in campo. Lo dobbiamo fare per noi, per la città, per i tifosi. C'è il rammarico per aver sbagliato il primo tempo a Londra, ma siamo fiduciosi di poter fare una partita storica di grande livello e passare alle semifinali». Callejon ha anche parlato della riunione nello spogliatoio prima della gara con il Chievo: «Abbiamo parlato tutti - dice lo spagnolo - e abbiamo capito tante cose, siamo contenti di quello che è venuto fuori dalla discussione e anche il mister. Speriamo che ci faccia bene per domani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA