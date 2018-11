Napoli, Ancelotti suona la carica: «Se non ci qualifichiamo, siamo dei...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - I complimenti per le imprese realizzate contro Psg e Liverpool non bastano a Carlo Ancelotti che adesso pregusta il colpo grosso con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions. “Se non ci riusciamo – dice col sorriso – siamo dei coglioni”. L’allenatore azzurro non ha peli sulla lingua. “Nonostante un girone difficilissimo, abbiamo costruito una bella torta, ci manca la ciliegina per completare l’opera”. Il Napoli proverà a sfruttare il primo match point domani contro la Stella Rossa: la vittoria potrebbe pure decretare il passaggio del turno con un turno d’anticipo, se il Psg non dovesse battere il Liverpool al Parco dei Principi. “Non ci pensiamo affatto. Dobbiamo vincere la nostra gara. Sono convinto che si deciderà tutto all’ultima giornata, quindi restiamo in corsa”.LA STELLA ROSSA. Carlo Ancelotti ha sempre rispettato i serbi. “Il successo col Liverpool lo ha dimostrato, è una squadra ancora in corsa per la qualificazione. Sicuramente ci concederà poco spazio e quindi la manovra offensiva dovrà essere efficace. Rispetto al Chievo servirà un approccio completamente diverso. Dobbiamo essere noi ad indirizzare la partita nella giusta direzione”.LA FORMAZIONE. Tornano tutti i big. Allan, Hamsik e Fabian saranno protagonisti in mediana, in attacco tandem Mertens-Insigne. L’unico dubbio riguarda la difesa. “Devo decidere se schierare Maksimovic o Hysaj. Non ho ancora sciolto il ballottaggio”, ha concluso Ancelotti.45MILA AL SAN PAOLO. Dopo il Chievo ci sarà un altro colpo d’occhio a Fuorigrotta: sono previsti 45mila spettatori sugli spalti. Ancelotti ha riportato l’entusiasmo in città. “Questo mi fa molto piacere, il binomio è fondamentale. C’era tanta gente col Chievo ma purtroppo non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo riscattarci già domani. Lo faremo per i nostri tifosi”.