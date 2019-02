Napoli, Ancelotti vuole cancellare la delusione di San Siro: ballottaggio tra Mertens e Insigne in attacco

Ultimo aggiornamento: 17:53

NAPOLI - Cancellare San Siro. E’ questo l’obiettivo del Napoli dopo la dolorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Milan. Carlo Ancelotti ha chiesto alla sua squadra un atteggiamento diverso già domani alle 18 contro la Sampdoria. La sfida è importante soprattutto dal punto di vista mentale: bisogna voltare pagina ritrovando il gioco e la pericolosità offensiva che al Meazza si è smarrita.MILIK E’ LA CERTEZZA. Il polacco rappresenta una garanzia per il Napoli. Il suo ritmo realizzativo resta di buon livello e quindi Ancelotti lo confermerà anche contro la Sampdoria. Il dubbio è sul partner d’attacco: Mertens e Insigne stanno deludendo. Il belga non segna dalla gara col Bologna di fine dicembre, l’attaccante originario di Frattamaggiore è fermo addirittura da novembre col gol realizzato al Psg in Champions League. Il ballottaggio, dunque, è aperto e non è escluso che possa spuntarla proprio il belga.RIENTRA ALBIOL. Lo spagnolo ha smaltito l’affaticamento muscolare ed è tra i convocati: dovrebbe rientrare al centro della difesa assieme a Koulibaly. Recuperato pure Hysaj che resta in ballottaggio con Malcuit. In mediana sono pronti al rientro Hamsik, Allan e Callejon. Mancherà lo squalificato Fabian, quindi a sinistra reclama spazio Verdi anche se resta in piedi l'ipotesi Zielinski.IL SAN PAOLO. Non è decollata la prevendita. Saranno circa in 20mila sugli spalti. La delusione per la sconfitta con il Milan è ancora alta e la risposta del pubblico non sarà positiva.I CONVOCATI. Sono 21 i giocatori a disposizione di Carlo Ancelotti. Manca pure Younes che non è al meglio: Meret, Ospina, Karnezis, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Albiol, Zielinski, Allan, Diawara, Hamsik, Verdi, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.