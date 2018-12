Napoli, AncelottI: «Vogliamo avvicinarci alla Juve. Sarebbe bello sfidare il Chelsea di Sarri nella finale di Europa League»

Ogni giornata ci dà l'opportunità di accorciare la distanza dalla Juventus, come loro possono allungare. Noi vogliamo accorciare e tener duro. Finora i bianconeri hanno perso pochi punti, se dovessero perderli, noi dovremmo essere pronti

Ultimo aggiornamento: 14:18

Il Napoli è pronto a ripartire. Carlo Ancelotti ha pochi dubbi. «Abbiamo cancellato la delusione di Anfield. C’è la consapevolezza della nostra forza e quindi adesso saremo protagonisti in tutte le competizioni. Diremo la nostra. Cominciamo domani contro il Cagliari, poi non sottovaluteremo l’Europa League e la Coppa Italia. Sono due traguardi della società. L’Europa League è meno importante della Champions, ma noi saremo competitivi. Una finale con il Chelsea? Sarebbe bello disputare una finale, poi contro il Chelsea avrebbe un sapore ancora più emozionante. Persino Sarri sarebbe contento e poi io affronterei una delle mie ex squadre. Comunque ci penseremo a febbraio, adesso abbiamo il campionato e la Coppa Italia che comincia a metà gennaio. Non posso dare la certezza di vincere qualcosa già quest’anno, ma stiamo migliorando ulteriormente. La nostra squadra è davvero forte.».IL CAGLIARILa squadra ha recuperato molto bene dal punto di vista fisico e mentale. Non ci sarà Mario Rui, non convocato per un problema muscolare: al suo posto toccherà a Ghoulam. In porta potrebbe giocare Meret che ha smaltito il fastidio alla schiena. “Si è allenato e posso anche decidere di schierarlo alla Sardegna Arena. Sarà una scelta tecnica». Hanno recuperato Albiol e Maksimovic. In mediana scalpitano Diawara e Zielinski. Davanti tocca a Milik. Le parole di Ancelotti sono abbastanza eloquenti. «Sta attraversando un buon momento di forma e quindi c’è la possibilità che sia titolare contro il Cagliari».