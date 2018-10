Napoli, Ancelotti: «Orgoglioso abbiamo creato tanto»

«Sono contento e orgoglioso, abbiamo avuto una pressione costante nonostante il gol subito all'inizio, abbiamo creato tante opportunità». Carlo Ancelotti è soddisfatto della prestazione del suo Napoli, nonostante sia riuscito ad agguantare il pareggio solo al 90' contro la Roma. Il tecnico azzurro guarda al gioco messo in campo: «Di solito - dice - dopo le partite di Champions abbiamo un piccolo calo di attenzione e di concentrazione, oggi invece sono molto contento di quello ha fatto la mia squadra. A tratti siamo stati costretti a forzare un pò sulle fasce ma abbiamo creato tante occasioni». Ancelotti non guarda alla classifica, che vede il Napoli scivolare nuovamente a -6 dalla Juventus, ma alla Champions League: «È tutto aperto - dice - se battiamo il Psg al ritorno siamo messi bene ma comunque è un'impresa da fare». Tornando al match con la Roma, Ancelotti spegne subito la polemica sulle parole di Mertens («volevo partire dall'inizio»): «Se mettessi uno in panchina e lui fosse contento mi arrabbierei, gli parlerei», dice, poi spiega le scelte: «Tra Milik e Mertens l'impostazione in fase d'attacco non cambia. Mertens è più bravo a ricevere tra le linee, Milik dal fondo sui cross. Ma la rotazione è dovuta allo sforzo fatto a Parigi». Ultimo passaggio sulla prestazione super di Fabian Ruiz: «È un grande giocatore - spiega - continuo, con grande passo e presenza, riesce a trovare bene la posizione, ha qualità e personalità per l'età che ha. È stato un grande acquisto. Qualcuno lo aveva sottovalutato? Noi no e neanche il Betis che ce l'ha fatto pagare caro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA