Ancelotti: «Fallimento? Nessuno aveva detto che avremmo vinto scudetto e Champions. Felice di stare e di restare a Napoli»

«Sono molto felice di essere qui, penso di avere trovato la società giusta per le mie idee sul campo. Ho grandissimo supporto da parte della società, che fa un'analisi positiva della stagione, tutto il resto sono chiacchiere».non ha dubbi sul suo futuro e, alla vigilia della trasferta del suo, spiega che l'idillio con la società dicontinua.«Salta fuori un po' di tutto, vedo un ambiente un po' negativo e si parla di fallimento, ma nessuno a inizio stagione ha detto che avremmo vinto il campionato o la Champions League. L'unico rammarico è la Coppa Italia, dove siamo usciti soprattutto per colpa nostra, ma in campionato siamo competitivi e arrivare secondi mentre altre squadre hanno problemi anche ad arrivare in Champions è già un ottimo risultato», evidenzia il tecnico, che contesta anche alcune analisi sulla condizione fisica del suo Napoli.«Si dice che la squadra non corre e si dà una percezione sbagliata. Chi dice che il Napoli ha un calo di condizione commette un errore perché i dati statistici dicono il contrario. Il Napoli è primo nella classifica di corsa». E ancora: «Non è corretto correlare il mio salario ai risultati della squadra, mi preoccuperei se la mia società lo facesse ma non lo fa». E a chi gli fa notare che le sue quotazioni sono sempre alte anche all'estero, Ancelotti risponde: «Non c'è nessuna discussione, ho sempre avuto estimatori ma io sto benissimo al Napoli e ho ancora più voglia di continuare qui e proseguire il lavoro iniziato. Qui ci sono tutte le condizioni perché io stia bene e mi senta motivato, tutto il resto sono chiacchiere».