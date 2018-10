Napoli, Ancelotti prenota il riscatto contro il Liverpool. Fabian e Milik si candidano per una maglia da titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Il riscatto è obbligatorio. Il Napoli vuole voltare pagina mercoledì contro il Liverpool per cancellare il 3-1 contro la Juventus ma soprattutto per alimentare le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Lo 0-0 all’esordio contro la Stella Rossa impone una prestazione super contro i Reds di Jurgen Klopp. Carlo Ancelotti sta preparando la sfida al centro tecnico di Castel Volturno e sicuramente cambierà qualcosa rispetto al match di sabato allo Stadium.LA FORMAZIONE. Le novità principali ci saranno prevalentemente a centrocampo. Hamsik ha deluso e quindi potrebbe essere sostituito da Fabian Ruiz. Lo spagnolo, tra l’altro, ha già giocato in mediana proprio in Champions League e quindi prenota una maglia da titolare. L’altro ballottaggio è tra Zielinski e Verdi: l’ex Bologna scalpita dopo la buona prova offerta contro i granata di Mazzarri e punta ad un’altra chance dal primo minuto. Appare certo, invece, il ritorno in attacco di Arek Milik. Il bomber polacco darà consistenza fisica al reparto e agirà in coppia con Lorenzo Insigne. La sua prova allo Stadium è stata deludente, quindi cerca il riscatto.IL SAN PAOLO. E’ prevista una buona affluenza allo stadio. Sono attesi circa 45mila tifosi per godersi lo spettacolo dal vivo. Da Liverpool arriveranno poco meno di 3mila sostenitori e c’è grande attenzione da parte delle Forze dell’Ordine dal punto di vista della sicurezza. “Stiamo pianificando al meglio il servizio – ha spiegato il Questore di Napoli, Antonio De Iesu a radio Marte – non siamo preoccupati perché Napoli è collaudata ai grandi eventi. Presidieremo le varie zone della città. Alcuni tifosi inglesi sono in arrivo già oggi, altri sono attesi domani”.