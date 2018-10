Napoli, Ancelotti perde Insigne: «Ma con il Psg può farcela. Priorità a chi non ha giocato con le nazionale»

NAPOLI - Il Napoli riparte senza il suo campione più rappresentativo. Lorenzo Insigne salta la trasferta di domani alla Dacia Arena contro l’Udinese. L’attaccante è affaticato dopo gli impegni con la nazionale e quindi lavorerà in vista del match con il Psg. La conferma è arrivata da Carlo Ancelotti. “Non partirà per Udine, credo possa recuperare per la Champions. Noi comunque non ci faremo influenzare dalla sfida con il Psg, la nostra priorità è soltanto l’Udinese. Abbiamo chiuso bene prima della sosta e dobbiamo ricominciare con il piede giusto contro un avversario insidioso. Lasagna è molto pericoloso in contropiede. Noi abbiamo preparato bene la gara e lo dimostreremo domani. Vogliamo arrivare in alto. Non guardiamo in casa d'altri e pensiamo soltanto al nostro rendimento”.

LA FORMAZIONE. Oltre ad Insigne mancheranno pure Ounas e Luperto. “Darò priorità ai giocatori che non sono partiti durante la sosta. Ce ne sono altri tipo Milik e Zielinski che hanno giocato domenica e quindi hanno recuperato”. In porta dovrebbe toccare a Karnezis, in difesa ballottaggio tra Albiol e Maksimovic per affiancare Koulibaly. In mediana spazio a Callejon e Verdi sugli esterni con Allan al centro assieme a Zielinski o Rog. Davanti tocca al tandem Milik-Mertens. “Mi aspetto molto dal belga. Ora sta trovando la sua migliore condizione. Finora ha fatto bene soprattutto a partita in corso, ora mi auguro faccia bene dall’inizio”.

BARELLA. Ancelotti ha fatto i complimenti al gioiello del Cagliari. “E’ più forte dell’Ancelotti giovane centrocampista. Ha dinamismo e qualità, credo sia pronto ad una grande squadra. E’ da Napoli”.

