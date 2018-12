Napoli, Ancelotti pensa all'Inter e De Laurentiis all'arbitro: «Mazzoleni? Con noi non è stato sempre imparziale»

Ultimo aggiornamento: 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli ha già messo nel mirino la sfida di mercoledì con l’Inter. Il programma degli allenamenti non fa ovviamente eccezione neanche a Natale: domani azzurri in campo per la rifinitura mattutina, poi Carlo Ancelotti ha concesso al gruppo qualche ora libera per il pranzo in famiglia. L’appuntamento poi è fissato nel pomeriggio, quando gli azzurri raggiungeranno Milano.La posta in palio è davvero alta. Il Napoli vuole blindare il secondo posto e quindi l’allenatore schiererà la squadra formato Champions. Maksimovic, dunque, potrebbe giocare sulla fascia destra in difesa col ritorno di Mario Rui sulla corsia opposta. In mezzo la coppia Albiol-Koulibaly è intoccabile. In mediana rientra Allan che ha saltato la sfida contro la Spal per un problema alla schiena: sarà lui ad affiancare il capitano, Marek Hamsik. Callejon e Fabian completeranno il quartetto. In porta, invece, resta vivo il ballottaggio tra Meret e Ospina: il 21enne friulano è reduce da una grande prestazione contro la Spal e quindi punta alla riconferma, ma il colombiano finora è sempre stato affidabile e potrebbe anche toccare a lui contro l’Inter.La novità principale è attesa nel reparto offensivo. Arek Milik è rimasto a riposo contro la Spal e quindi sarà titolare contro l’Inter. Il polacco è favorito nel ballottaggio con Mertens e spera di essere decisivo in una gara importante come quella di San Siro. Confermato, invece, Lorenzo Insigne.La sfida di San Siro è stata affidata a Mazzoleni che al Napoli da sempre evoca brutti ricordi. “La designazione mi preoccupa, con noi non è stato sempre imparziale – ha spiegato De Laurentiis a radio Kiss Kiss – abbiamo avuto brutti precedenti. Il Var deve aiutare il calcio, ma non mi convince l’utilizzo attuale. Gli arbitri che sono davanti al monitor devono richiamare il direttore di gara a rivedere le decisioni sbagliate, altrimenti restano sempre i dubbi”.