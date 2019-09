Napoli, Ancelotti: "Lotteremo per vincere, non ci interessa arrivare secondi. I lavori procedono bene, l'argomento è chiuso".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - “Noi non ci accontentiamo di arrivare secondi. Vogliamo lottare per vincere”. Carlo Ancelotti alza nuovamente l’asticella delle ambizioni del Napoli. La sconfitta contro la Juventus non ha modificato i piani della squadra azzurra. Si riparte domani alle 18 contro la Sampdoria. “C’è massimo rispetto da parte nostra e siamo concentrati soltanto su questo match. Non abbiamo proprio parlato del Liverpool, vogliamo fare bene davanti alla nostra gente”.GLI SPOGLIATOI. Ancelotti è tornato sulla polemica innescata dalle sue parole sulle condizioni degli spogliatoi del San Paolo: “Il mio è stato uno sfogo dettato dal cuore. Dovevano consegnarceli il 31 agosto e non è andata così. I lavori proseguono celermente e domani dovrebbe essere tutto a posto. Anzi, lo sarà. C’era preoccupazione e per questo motivo ho parlato. Napoli merita uno stadio all’altezza, dove tutto funziona. L’argomento è chiuso”.IL TURNOVER. “Sicuramente comincerò le mie rotazioni. Affronteremo un ciclo importante e utilizzerò tutti gli elementi della rosa. Ho un organico di grande qualità. Insigne e Milik stanno bene. Llorente? Non sarei sorpreso se giocasse dall’inizio. Non ha i novanta minuti nelle gambe, ma è un attaccante di spessore. Deciderò dopo l’ultimo allenamento, sarà il primo di Lozano che è arrivato soltanto ieri sera”.L’EQUILIBRIO TATTICO. “Il problema non è certo il 4-2-3-1, modulo che non abbiamo mai utilizzato. Il sistema di gioco si valuta in fase difensiva e noi al 99,9% dei casi utilizziamo un 4-4-2. Il 4-3-3 posso adottarlo soltanto come accaduto a Firenze per difendere un risultato. A noi è mancata la giusta distanza tra difesa e centrocampo e su questo abbiamo lavorato durante la sosta”.LUKAKU. “E’ stato insultato a Cagliari e non possiamo scambiare questo per rivalità sportiva. Mi auguro che non ci siano più episodi di razzismo”.