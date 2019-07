Napoli, Ancelotti fa il programma: «Scudetto o Champions? Entrambi. E Insigne ce lo teniamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Ancelotti, una serata di distensione nel ritiro di Dimaro, per una serata d'incontri nel teatro di Folgarida. Domande dei bambini, risposte sincere del tecnico, accompagnato per l'occasione da Faouzi Ghoulam e Giovanni Di Lorenzo. Argomenti tratattati, tanti. Dalle ambizioni per la prossima stagione al mercato. «lo scudetto o la Champions? Tutte e due». E lì è scattato l'applauso. «Vogliamo fare meglio della scorsa stagione. SAbbiamo un gioco più consolidato e con un paio di innesti avremo una squadra migliore». Ecco, il mercato. In arrivo James. Che Ancelotti conosce bene. «Sì, è un giocatore che conosco molto bene e può giocare in tutte le posizioni del centrocampo. A Madrid l’ho utilizzato anche dietro la punta. L'ipotesi di dargli la 10? Non mi sto ponendo questo problema, ma per me non conta il numero, ma che vesta la maglia azzurra»,. E ancora tema mercato. «Vorrebbe Icardi o Lozano? Hanno caratteristiche diverse, uno è attaccante centrale l’altro può giocare in più posizioni dell’attacco. Siamo interessati a questi giocatori, ma non c’è solo il Napoli. Cambieresti Insigne con Icardi? No, Insigne è il capitano del Napoli e ce lo teniamo».