Hysaj saluta Napoli: «La mia avventura qui è finita»

«La mia volontà è quella di fare nuove esperienze, conoscere un posto nuovo, nuove persone e una nuova squadra e perché no tentare di vincere qualcosa. Per me l'avventura con il Napoli è finita e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno». Lo ha detto Elseid Hysaj all'emittente albanese Digital, annunciando il suo addio al club azzurro. «Sono pronto - aggiunto - per una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare. Io non sono il tipo a cui piace rimanere troppo nello stessa società e nello stesso ambiente, non mi piace dire che mi trovo bene e che non ho ambizioni maggiori».





© RIPRODUZIONE RISERVATA