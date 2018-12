Napoli, Ancelotti fa turnover contro il Frosinone. Meret pronto al debutto

Ultimo aggiornamento: 16:52

NAPOLI - “Abbiamo già pagato dazio con il Chievo e quindi col Frosinone voglio una grande prestazione”. Carlo Ancelotti ha ribadito l’importanza della partita di domani in un’intervista concessa alla Rai. Il Napoli non può permettersi altri passi falsi al San Paolo. L’obiettivo è vincere per restare in scia della Juventus. “Ma dobbiamo pensare soltanto alla nostra partita”, ha tagliato corto Ancelotti che ha chiesto massima attenzione ai suoi giocatori. La priorità, dunque, è soltanto il Frosinone. Al Liverpool ci penserà da domenica.L’ESORDIO DI ALEX MERET. Carlo Ancelotti farà turnover. La novità principale è il probabile esordio di Alex Meret: il 21enne portiere friulano è pronto a debuttare dal primo minuto. Le sensazioni in allenamento sono state positive e quindi l’allenatore ha deciso di lanciarlo nella mischia dopo un calvario durato cinque mesi per la frattura al braccio.NOVITA’ IN TUTTI I REPARTI. Il Napoli dovrebbe presentare tante novità. In difesa spazio a Malcuit, Hysaj e Luperto che si candida ad affiancare Koulibaly. In mediana potrebbe rifiatare Callejon con Zielinski, Diawara e Ounas che reclamano spazio. In attacco tornerà titolare Arek Milik, reduce dal gol contro l’Atalanta. Ha ritrovato fiducia e quindi è a caccia di continuità. Potrebbe essere affiancato da Insigne, favorito su Mertens.I CONVOCATI. Sono 22 i giocatori a disposizione di Carlo Ancelotti. Non c’è Raul Albiol che ha svolto lavoro differenziato. Potrebbe avere spazio nel corso della partita Ghoulam. Ecco l’elenco completo: Ospina, Karnezis, Meret, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Zielinski, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Younes, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.