Napoli, Ancelotti carica: «Vogliamo essere protagonisti. A gennaio non prendiamo nessuno»

NAPOLI - Il Napoli non sceglie: la rimonta in campionato e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Sono questi gli obiettivi fissati da Carlo Ancelotti che archivia la sosta. “Vogliamo essere protagonisti”. E si comincia da domani il -6 nei confronti della Juventus è pesante: “Sicuramente è merito dei bianconeri. Finora hanno vinto tutte le partite e ne hanno pareggiata una sola. Noi dobbiamo fare ancora meglio per rosicchiare qualcosa”. Il primo ostacolo si chiama Chievo Verona. Ancelotti diffida dal calendario facile. “Dobbiamo affrontare al meglio tutte le gare. Il Chievo può essere un avversario insidioso e noi dobbiamo dare il massimo per cominciare nel migliore dei modi questo ciclo”.

LA FORMAZIONE. Ci sarà un po’ di turnover. “Ma i nazionali sono rientrati in buona forma e quindi non ci sono problemi”. Tra le possibili novità c’è Milik. “Mertens tra l’altro ha preso un colpo in allenamento, quindi dobbiamo verificarlo”. Probabile pure il debutto di Diawara in mediana: “E’ una possibilità. Sono soddisfatto del suo rendimento”. In panchina, intanto, si rivede Alex Meret: “E’ tornato a lavorare in gruppo da questa settimana, poi sceglierò quando farlo giocare. Abbiamo tre portieri di alto livello”.

IL MERCATO. Ancelotti chiude le porte a gennaio. “Non arriverà nessuno. I nostri rinforzi saranno Meret, Younes e Ghoulam. Il gruppo è questo, i giocatori sono felici di restare”. Per la prossima stagione i tifosi sognano il ritorno di Cavani: “Non mi nascondo. E’ un bravo giocatore e mi piacerebbe allenarlo. E’ uno dei pochi forti che finora non ho avuto come Messi, Neymar e Mbappè. Non so cosa accadrà. So che è molto amato dalla gente, questo è merito suo”.

Ultimo aggiornamento: 14:06

