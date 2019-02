Napoli, Ancelotti deluso: «Risultato ingiusto, abbiamo perso due punti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"E' stata una partita impeccabile. La squadra comunque è viva e dobbiamo regolare un po' questo aspetto di finalizzare con più freddezza."."E' un giocatore diverso da Hamsik ma con Allan forma una coppia molto affidabile. Cambia un po' la visione del nostro gioco ma non la sostanza".Mertens? "Non è fortunato al momento sotto porta. Lafont che ha fatto ottime parate. L'unica difficoltà del primo tempo è stata l'uscita da dietro ma perché la pressione della Fiorentina era molto forte. Superata quella siamo arrivati bene davanti alla porta avversaria. Ma lì poi è mancata la parte finale"."Oggi abbiamo 8 punti in meno, la 'fiammella' si spegnerà domani magari, non stasera".: "Albiol ha un fastidio, un'infiammazione che stiamo valutando e controllando. La prossima settimana si stabilirà una diagnosi precisa ed i tempi di recupero che non dovrebbero essere lunghissimi. Hamsik? L'ho salutato giovedì e non l'ho più visto. Magari lo rivedo domattina, chissà".