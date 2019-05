Ancelotti conferma Insigne: «Vuole restare. Trippier e Lozano ci piacciono. Barella non è nei nostri piani»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sullo sfondo c’è la sfida con il Cagliari al San Paolo. Carlo Ancelotti non la sottovaluta: “Vogliamo chiudere bene la stagione centrando gli 80 punti. Dobbiamo blindare il secondo posto e quindi saremo protagonisti. La squadra sta bene, è ancora brillante dal punto di vista fisico e mentale, quindi sono fiducioso”. Rientrerà Albiol. “Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, ma giocherà. Per noi è fondamentale”.INSIGNE. Inevitabile ovviamente parlare di futuro. L’incontro di mercoledì scorso con Insigne ha chiarito i dubbi sul capitano. “Lorenzo ha ribadito la volontà di rimanere e noi siamo contenti. Non abbiamo mai pensato di cederlo. Ha espresso la volontà anche di allungare il contratto. Le cessioni? Al momento non c’è bisogno di catene – ha spiegato col sorriso – nessuno è venuto nel mio ufficio a chiedermi la cessione. Il Napoli non è una società di passaggio”.IL MERCATO. Si può pensare, dunque, al futuro. “Stiamo già lavorando da tempo”. Trippier è uno degli obiettivi: la moglie tra l’altro è stata avvistata in città. Piace anche Lozano. “Non parlo di giocatori di altre squadre, ma sono profili che seguiamo. Ovviamente non basta soltanto il gradimento tecnico, poi bisogna fare le trattative. Barella? Resta l’apprezzamento, ma non è un centrocampista che stiamo seguendo”.IL MODULO. “Confermerò il 4-4-2 in fase difensiva anche nella prossima stagione, poi vederemo la costruzione del gioco offensivo".IL PUBBLICO. Domani si rischia il record di presenze negative al San Paolo dell’era De Laurentiis. “Sicuramente conquistare il pubblico è un nostro obiettivo per la prossima stagione. Spiegare questo fenomeno è complesso, i motivi non sono legati soltanto ai risultati, abbiamo avuto lo stadio vuoto anche durante momenti positivi della stagione”.