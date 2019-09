Napoli, Ancelotti: "Contro il Liverpool non dobbiamo snaturarci. Vogliamo ripetere la vittoria dell'anno scorso"

Ultimo aggiornamento: 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritrovarsi di nuovo in Champions League a distanza di quasi un anno. Napoli e Liverpool si sono date appuntamento al San Paolo domani sera: nella scorsa edizione gli azzurri fecero la partita perfetta a Fuorigrotta vincendo per 1-0, ma quell’impresa non bastò a centrare poi la qualificazione agli ottavi. “L’abbiamo sfiorata”, ha detto Carlo Ancelotti. Il suo Napoli spaventò i futuri campioni d’Europa e il Psg delle stelle ma poi dovette accontentarsi dell'Europa League. Stavolta la situazione è diversa. Oltre ai Reds, il Napoli affronterà Salisburgo e Genk, quindi gli ottavi di finale sono un obiettivo da raggiungere. “Noi vogliamo andare avanti”, ha detto Carlo Ancelotti. “E’ questo l’aspetto principale della nostra Champions, poi il nostro cammino dipenderà da tanti fattori. Ma è fondamentale passare il girone”. E’ importante cominciare nel migliore dei modi. “Ci auguriamo – sorride Ancelotti – lo stesso risultato dell’anno scorso con il Liverpool”. Il pronostico è a favore dei Reds: “Sono i campioni d’Europa, quindi partono favoriti. In Premier League sono a punteggio pieno e in trasferta hanno maggiore consapevolezza e fiducia. La vittoria sicuramente li ha aiutati al definitivo salto di qualità”. Servirà il miglior Napoli: “Sicuramente l’aspetto difensivo sarà fondamentale, ma non dobbiamo snaturarci e dimenticare le nostre caratteristiche. Servirà una prestazione di grande intensità”. Poche le indicazioni sulle scelte. Sicuramente rientreranno i giocatori che hanno riposato con la Samp: Manolas, Allan e Insigne sono pronti a tornare dal primo minuto. Da decidere il partner offensivo di Mertens: il ballottaggio tra Lozano e Llorente è aperto. “Giocheranno gli elementi più freschi – spiega Ancelotti – ma al di là di questo è fondamentale l’atteggiamento giusto. Non ci giochiamo la qualificazione domani con il Liverpool, ma vogliamo partire con il piede giusto. Al San Paolo ci sarà una grande atmosfera e noi dobbiamo essere all'altezza”.