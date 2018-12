Napoli, Ancelotti: «Bello giocare durante le feste, ma noi pensiamo solo alla Spal»

Ultimo aggiornamento: 14:16

Carlo Ancelotti promuove la novità della serie A durante le feste di Natale. “E’ una bella iniziativa. In Inghilterra il Boxing Day da sempre funziona e la gente va allo stadio in maniera rilassata, quindi è un bene che ci sia pure in Italia”. Il Napoli giocherà a Milano contro l’Inter il 26 dicembre, ma è vietato pensare al match con i nerazzurri. “Ci mancherebbe altro. Schiererò la migliore formazione contro la Spal. Non mi farò condizionare dalle scelte. Insigne e Koulibaly diffidati? Non penso affatto a questi aspetti, sarebbe un errore da parte mia”.IL TURNOVER. Tante, comunque, le novità. Scalpitano Meret, Hysaj, Callejon, Hamsik e Rog in mediana: il croato potrebbe sostituire Allan che non è disponibile. “Ha avuto un piccolo problema alla schiena e quindi non sarà della partita. Per l’Inter non preoccupa. Verdi? Sta meglio e potrebbe avere sicuramente spazio. E’ guarito dal problema alla caviglia”.IL MERCATO. “Non mi aspetto nulla, a meno che qualcuno non mi faccia qualche scherzetto, ma non credo proprio. Non ci saranno acquisti e neanche cessioni, a meno che qualcuno non chieda esplicitamente di andare via. Todibo e Pavard? Non parlo di giugno, non sarebbe rispettoso per i miei giocatori. C'è tempo per pensare all'estate e non sarà facile rinforzare questa rosa”.IL RITORNO IN SERIE A. “Ho trovato una serie A in crescita. Gli stadi sono di nuovo pieni e poi c’è anche grande competitività. Purtroppo noi e l’Inter siamo stati eliminati dalla Champions, ma faremo bene anche in Europa League, quindi il nostro movimento è in salute. Noto un passo in avanti anche dal punto di vista dell’ambiente. Mi riferisco agli insulti. La Figc ha preso posizione e sicuramente la situazione sta migliorando”.