Napoli, Ancelotti conferma Allan: «Non va al Psg, resta con noi», ma non lo convoca per la sfida con il Milan

Allan resta al Napoli. E’ Carlo Ancelotti a chiudere il caso di mercato alla vigilia della sfida di domani sera contro il Milan. “Non l’ho convocato per la partita perché ha avuto una settimana particolare e non si è allenato bene. Si preparerà per il match di Coppa Italia. Comunque la notizia è importante è una sola: Allan sarà ancora un giocatore del Napoli. Per noi è fondamentale”. L’affare col Psg si è arenato di fronte alle richieste del Napoli. “Noi non avevamo l’esigenza di venderlo. Il Psg ha manifestato l’interesse, ma poi ci sono trattative e condizioni da affrontare”. E i 100 milioni richiesti da De Laurentiis sono diventati un ostacolo insormontabile per il club francese. “Non sarà difficile ora gestire Allan. Anzi, ha apprezzato il nostro comportamento perché siamo stati disponibili e quindi adesso si concentrerà soltanto sul Napoli. Fornals? E’ uno dei nomi che seguiamo per il futuro. Lozano? Ottimo attaccante”.

IL MILAN. Per Ancelotti non sarà una sfida particolare. “Sarà bello tornare a San Siro ed affrontare il Milan. Ritrovo pure Rino Gattuso. I cori del 26 dicembre? Sono convinto che la situazione sarà diversa e non accadrà nulla. Koulibaly difficilmente sarà capitano, non vogliamo enfatizzare troppo la cosa. Per noi è uan gara importante. Sarà una prova di maturità, non pensiamo affatto alla Coppa Italia e vogliamo mantenere vivo il campionato. Hamsik? E’ convocato, si è allenato bene e può essere anche impiegato. Non ci sarà, invece, Rog che potrebbe andare a giocare in prestito, ma soltanto alle nostre condizioni”.

IL FUTURO. Carlo Ancelotti non parla ancora di rinnovo. “Ho un contratto di tre anni e sono passati appena sei mesi. Ne riparleremo. Non vedo sirene particolari. Io sto bene a Napoli, ma anche il Napoli sta bene con me”.

