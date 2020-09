Napoli, a rischio l'amichevole con lo Sporting Lisbona. Tra i portoghesi ci sono positivi al Covid

Ultimo aggiornamento: 16:35

A poche dall'inzio previsto per le 20.30 l'amichevole tra loe ilpotrebbe essere annullatadopo che i tamponi a cui si è sottoposta la rosa dello Sporting ha dato come esito la positività al Covid-19 di tre calciatori. I giocatori sono tutti asintomatici e già in isolamento. Si è sperato di giocare lo stesso, con il club portoghese che si è immediatamente sottoposto a ulteriori test, ma per evitare ogni tipo di rischio si è preferito annullare la gara. Il Napoli, che è venuto a conoscenza dei tre casi soltanto dopo essere già atterrato a Lisbona, sta cercando di capire in questi minuti si potrà tenere una seduta d'allenamento all'interno dello Stadio Alvalade. Salta così l'ultima amichevole degli azzurri prima dell'inizio del Campionato, domenica a mezzogiorno c'è Parma-Napoli.a causa della positività di alcuni portoghesi al Covid