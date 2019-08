Napoli, Allan: «E' la squadra più forte da quando sono qui»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In vista del debutto in campionato contro la Fiorentina, il centrocampista del Napoli,, è stato intervistato da Sky: «Sto molto bene e sono pronto per la nuova stagione: vogliamo iniziarla al meglio. Siamo carichi per Firenze e poi saremo concentrati per la gara contro la Juventus. Ogni domenica c'è una battaglia da fare in serie A» e non nasconde le ambizioni sue e quelle della squadra: «Voglio vincere qualche trofeo colSperiamo di cominciare l'annata con una vittoria al Franchi. E' sempre importante partire col piede giusto: a Firenze non è mai una partita facile ma noi vogliamo prenderci i tre punti. Da quando sono tornato dalla Coppa America ho trovato un ambiente molto sereno. La squadra si è allenata bene e ha fatto una buona preparazione. Gaetano ed Elmas sono due giocatori fortissimi, sono pronti per darci una grossa mano in questa stagione. E' il Napoli più forte da quando sono qui? Sì, penso di sì. Sono arrivati giocatori importanti, che rafforzano un gruppo già solido. I nuovi arrivati e quelli che potrebbero arrivare possono permetterci di fare salto di qualità e di ambire a grandi traguardi. Per fortuna quest'estate non si è parlato di me, in chiave calciomercato. Io qui a Napoli sto bene, voglio vincere qualche trofeo con la maglia azzurra».