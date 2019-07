Albiol saluta: «Grazie Napoli, se scudetto torno a festeggiare»

«Sono stati sei anni incredibili a Napoli mi sono sentito a casa. Voglio ringraziare la città, i tifosi e la società. Qui ho passato bei momenti della mia carriera, è mancato solo il sogno scudetto, ma mi aspetto che il Napoli possa realizzarlo nei prossimi anni e se arriverà a fine stagione sarò di certo qui a festeggiare». Così Raul Albiol saluta Napoli dopo sei stagioni in azzurro nel giorno in cui viene ufficializzato il suo passaggio al Villarreal. «Sarei molto felice - ha aggiunto a Radio Kiss Kiss - se il Napoli vincesse il titolo, lo merita e sta andando nella direzione giusta, ci sono tante possibilità di arrivarci. Nell'ultimo anno di Sarri ci credevamo, ma questo è il calcio. Nei prossimi anni il Napoli può arrivarci perché ha una grande squadra e un ottimo allenatore. Credo sarà ancora lotta con la Juve e al secondo anno con Ancelotti, il Napoli farà meglio e poi arriveranno rinforzi quest'estate. Ancelotti è uno dei migliori in Europa. La Juventus vince da 8 anni, vediamo se ci riuscirà ancora con Maurizio».



A proposito del passaggio di Sarri ai bianconeri, Albiol spiega: «Nel calcio niente mi sorprende, mai. Abbiamo visto tanti passaggi di calciatori da una squadra ad un'altra, anche quando si odiano, questo non sorprende. È una scelta che ha fatto perché crede sia la migliore. È ovvio che alla città di Napoli non piaccia questa decisione, ma va rispettata». E il centrale spagnolo ha parlato anche del suo successore nella coppia con Koulibaly, Manolas: «Ogni giocatore nuovo -spiega - deve avere un buon livello perché il Napoli è forte. È normale che la squadra azzurra debba prendere calciatori importanti perché deve competere, come fa da anni, in campionato e Champions League». Albiol chiude spiegando la sua scelta, a 33 anni, di tornare in Spagna per chiudere la carriera: «È stata dura lasciare Napoli. L'interesse del Villarreal è forte da due anni, ha fatto anche uno sforzo per prendermi. Arriva sempre il momento dell'addio, è arrivato il mio. Ma porterò sempre Napoli nel cuore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA